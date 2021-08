Betrüger gaben sich als Microsoft Mitarbeiter aus

Ein bislang unbekannter Betrüger gab sich am 20. August 2021 telefonisch als Microsoft Mitarbeiter aus und baute so Vertrauen zu seinem Opfer aus dem Bezirk Freistadt auf. Der Täter gab an, den Computer von Hackerangriffen zu befreien und Schadsoftware vom Laptop zu deinstallieren. Es kam jedoch zu keiner Überweisung oder Abbuchung durch den Täter, da die 48-Jährige den Kontakt sofort abbrach, als sie vom Anrufer zum Kauf von Bitcoins aufgefordert wurde.