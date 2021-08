Mehrere Tausend Euro aus Wohnhaus gestohlen

Wie erst jetzt bekannt wurde brachen bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in einem Mehrparteienwohnhaus in Villach in Abwesenheit der Mieter in insgesamt drei Wohnungen ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld im Gesamtwert von insgesamt mehreren Tausend Euro.