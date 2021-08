Wirtschaftsbarometer steht im Tourismus auf Sturm

Fachkräfte fehlen

Als größtes Problem neben den zu hohen Arbeitskosten sehen die Betriebe den Mangel an Fachkräften. Mehr als drei Viertel der Unternehmer befürchten, dass die Rekrutierung von geeignetem Personal im Inland in den nächsten fünf Jahren noch schwieriger wird. 90 Prozent wollen daher mehr Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern – die Palette reicht von einer neuen Lehrlingsprämie bis zu zielgerichteten Umschulungen. Pulkers Appell an die zuständigen Stellen: „Das Tourismusland Niederösterreich kann ohne Fachkräfte nicht funktionieren!“