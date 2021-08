Aleksander Ceferins Portokasse

Auf Geheiß von Ceferin leeren nun also die Herrscher von Nyon in einem Anfall von Altruismus ihre Portokasse und lassen den 32 Clubs, die sich in der Gruppenphase wiederfinden, 235 Millionen Euro zukommen. 15 Millionen allein dem Konferenzsieger, was immerhin fast so viel ist, wie das Champions League-Startgeld, wo die Clubs, ohne auch nur einmal am Ball geschnuppert zu haben, 15,64 Millionen Euro kassieren. Ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Ceferins Bekenntnis „Der neue UEFA-Klub-Wettbewerb macht die Wettbewerbe inklusiver als jemals zuvor“ mitnichten eine Worthülse war. Dank Ceferin wissen wir endlich, was Inklusion tatsächlich bedeutet.