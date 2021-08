Auf Klagenfurter Tankstelle Mann mit Waffe bedroht

Zu einer gefährlichen Drohung ist es Samstagnacht gegen 23.40 Uhr bei einer Tankstelle in Klagenfurt gekommen. Ein 34-jähriger Klagenfurter hat dabei einen 19-jährigen Feldkirchner mit einer Pistole bedroht, indem er ihm die Waffe an den Körper hielt und in weiterer Folge durch mehrere Schläge mit dieser den Mann im Gesicht verletzte.