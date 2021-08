„Komplette Absperrung wird es in Wels nicht geben“

Wels ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 276,1 am Samstag weiterhin österreichweit Spitzenreiter. Es folgt der Bezirk Lienz mit 204,9. Nachdem dort die Inzidenz von 300 überschritten wurde, gelten in Lienz verschärfte Maßnahmen wie z. B. Ausreisekontrollen. Dazu werde es in Wels nicht kommen, so Stadtchef Andreas Rabl.