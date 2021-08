Ein Pionier, der seine Wurzeln kennt

Dass Dietmar einmal eine prägende Figur der Off-Theater-Szene werden und eines der spannendsten Vorarlberger Festivals ins Leben rufen sollte, war erst nicht abzusehen. Nach einer glücklichen Kindheit im Großen Walsertal („Als Kind kann es nicht Schöneres geben, als auf dem Land aufzuwachsen“), lernte er Kaufmann und war mit 17 Jahren in Thüringerberg der jüngste Filialleiter der Konsum-Genossenschaft im Ländle. Da ihn aber Umsatz und Kommerz eigentlich nicht sonderlich interessierten, wechselte er in die Jugendarbeit und kam so erstmals mit dem Theater in Kontakt. „Ich gründete mit Walter Hiller in Bludenz die ’Kulturfront 76’ - das war eine echte Provokation in der damals kulturell unterversorgten Stadt“, erinnert sich Dietmar, der übrigens bereits als Achtjähriger mit Walser Gedichten bei „Autofahrer Unterwegs“ seinen ersten Auftritt hatte.