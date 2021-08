Lehrermangel: Kurse könnten gestrichen werden

Die Sommerschule könnte für das Land Vorarlberg zum Fiasko werden. Wie die Bildungsdirektion gegenüber dem ORF bestätigte, würden derzeit noch 15 Lehrkräfte fehlen - die Hälfte davon an den Volksschulen, die andere Hälfte an den Unterstufen. In der kommenden Woche sollen die Schulleiter über persönliche Gespräche weitere Lehrkräfte gewinnen - gelingt das nicht, droht die Absage von Kursen. Angesichts der Personalmisere wollte sich die Bildungsdirektion bereits vor Wochen aus der Verantwortung stehlen und kurzerhand das Kursprogramm reduzieren. Damit hatte allerdings das Bildungsministerium keine große Gaudi: Das Streichen von Kursen sei völlig inakzeptabel, eine andere Lösung müsse her.