Einbruchserie in Hohenems

Insgesamt wurden der Hohenemser Polizei fünf Einbrüche gemeldet - es könnten aber noch mehr sein, alle Geschädigten sind dazu aufgerufen, sich bei der örtlichen Inspektion zu melden. Die Fahrzeuge waren allesamt auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt - teils in der Mühlgasse, teils bei der Post-Filiale in der Goethe-Gasse. Bereits in der Nacht von 3. auf 4. August hatten Autodiebe in der Grafenstadt gewütet und in Summe zwölf Fahrzeuge geknackt. Da die Vorgehensweise in beiden Fällen ident war, geht die Exekutive davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Wer Hinweise zu den Autodiebstählen machen kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Hohenems melden.