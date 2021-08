Alpla plant Übernahme von Wolf Plastics

Mit dem Zukauf soll das Produktportfolio ausgebaut werden, zudem erhoffen sich die Harder ein Wachstum in Zentral- und Südosteuropa. „Wolf Plastics verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Produktbereichen, in denen wir noch stärker vertreten sein möchten, um unser Portfolio zu erweitern und in Zentral- und Südosteuropa weiter zu wachsen“, sagt ALPLA-CEO Philipp Lehner.