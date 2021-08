Umzug verschwiegen, Sozialgeld in Tirol kassiert

Insgesamt mehr als 5500 Euro sind an den Mann geflossen, der seit Kurzem als Hausmeister tätig ist. „Es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde das nie wieder machen“, beteuerte er am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht. Zwar habe er durchaus gewusst, dass er etwas Illegales tat, er sei damals aber in Geldnot gewesen.