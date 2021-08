Die internationalen Literaturtage am Sofa erleben

Im digitalen Austausch mit den Autoren

Die Autorinnen und Autoren lesen an ihren Wohn- und Arbeitsorten, deutschsprachige Schauspieler im Festivalzentrum aus deren Übersetzungen. Und die Zuseher können sich via Chat in Diskussionen einbringen. Falls die Umstände es zulassen, gibt es auch Public Viewing im Parkhotel Hall. Der Eintritt ist auch bei der 19. Auflage der renommierten Literaturtage, wie in den Jahren zuvor, frei. Eröffnet wird das „Sprachsalz“ am Freitag, dem 10. September um 19 Uhr, vom Wiener Schriftsteller Hanno Millesi. Er wird eine Stunde später vom amerikanischen Kultautor Scott McClanahan abgelöst. Aber auch die kommenden Tage lesen sich wie ein „Adabei“ der zeitgenössischen Belletristik.