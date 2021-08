Alkolenker fährt Fußgänger über den Haufen

Der 30-Jährige war mit seinem Auto um kurz nach 22 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Hard unterwegs. Auf Höhe der Schendlingerstraße wollte er links abbiegen und ordnete sich zu diesem Zweck in die entsprechende Spur ein. Als die Ampel auf „Grün“ stellte, fuhr er los. Fatalerweise übersah er dabei einen 58-jährigen Fußgänger, welcher gerade den Schutzweg querte. Es kam zur Kollision, der Passant wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb schließlich mit erheblichen Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Er wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ein Alko-Test beim Pkw-Lenker verlief positiv, ihm wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.