Heute steigt ein Westderby im Reichshofstadion

„Vielleicht war das der Weckruf, den wir gebraucht haben“, sagt der Austria-Coach, „wir haben gesehen, dass wir ohne Leidenschaft und Aggressivität in dieser Liga gar nichts herbringen.“ Denn auch wenn die Austria drei Siege gegen drei Topteams feierte, trüge der Schein ein wenig, erklärt Mader: „Wenn man die Statistiken anschaut, sind sie uns in nichts nachgestanden. Wir haben glückliche Spielverläufe gehabt und uns dann verdient durchgesetzt - aber es war nicht so, dass wir unsere Gegner überragend an die Wand geklatscht hätten.“