MAN und Wolf feilen an den letzten Details

Am Montag endet der Betriebsurlaub, kehren die rund 2000 Mitarbeiter des MAN-Werks in Steyr nach drei Wochen wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Für sie ist es keine normale Rückkehr. Nach der Sommerpause werden die Weichen für die Übernahme durch Sigi Wolf gestellt. Zuerst gibt’s die Gespräche mit den Mitarbeitern.