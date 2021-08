Im Ötztal fiel Startschuss für dezentrales Impfen

Die Einwohner des Ötztales hatten am Dienstag die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung in der Nähe ihres Wohnortes gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Es war die erste von insgesamt fünf regionalen Impfaktionen in Tirol, die diese Woche stattfinden. Insgesamt 288 Menschen aus Umhausen, Sölden, Längenfeld, Oetz und Sautens nahmen das Angebot wahr.