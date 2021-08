Sonder-Impfaktionen in fünf Tiroler Regionen

Brief an Bürgermeister und Hoffen auf die Vereine

Letzterer lebt selbst in einem Tal mit geringer Durchimpfung. Das Ötztal ist eine von fünf Regionen, in denen nun Sonder-Impfaktionen geplant sind. Betroffen sind außerdem die Region Hinteres Iseltal, das Osttiroler Oberland mit Villgratental sowie das Tiroler Gailtal, die Region Untere Schranne und Kaiserwinkl sowie ein Teil des Oberen Gerichts. In einem Brief von Land und Gemeindeverband sollen die Bürgermeister der 26 Gemeinden in diesen Gebieten aufgerufen werden, die Bürger „zur Impfung zu ermuntern“, wie es Schöpf ausdrückt. Platter sieht bei den Ortschefs eine Verantwortung.