Laura Prepon: „Praktiziere Scientology nicht mehr“

„Als Mama von Ängsten geplagt“

Außerdem verriet die „Orange Is The New Black“-Darstellerin, dass ihr ihre Rolle als Mama viel abverlange. „Als neue Mutter wurde ich von Ängsten geplagt, die ich nie zuvor erlebt hatte“, gestand sie. „Meine Freundinnen, die Mütter älterer Kinder waren, sagten ‚Laura, das ist eine Phase. Du wirst es hinter dich bringen und es wird anders werden.‘ Und das hat dann andere Teile meines Lebens überschritten. Wir entwickeln uns alle weiter. Ich sehe das ständig in meinen Kindern.“