„Sieg gegen Rapid war etwas ganz Besonderes“

Nun im defensiven Mittelfeld gesetzt

In der Vorbereitung hat er versucht, sich zu präsentieren. Das ist dem 1,86 Meter großen Salzburger gelungen – sogar auf neuer Position. War er bei Linz als Verteidiger gefragt, ist er nun im defensiven Mittelfeld gesetzt. „Ich kriege immer mehr Selbstverständnis dafür.“ An das höhere Tempo in der Bundesliga hat er sich gewöhnt. „Aber klar ist es etwas anderes, wenn man vor 10.000 Fans in Graz spielt oder vor 5000 daheim gegen Rapid.“