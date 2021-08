Salzburg erwartet „richtig umkämpftes“ Rückspiel

Früher Rückstand

In Salzburg war es ein früher Rückstand durch Mikael Uhre, nach dem sich seine junge Truppe laut Jaissle „kurz schütteln“ musste. Warum es in der zweiten Hälfte deutlich besser funktionierte, bei klarer Feldüberlegenheit in der entscheidenden Zone gefährlich zu werden, als in der ersten, dafür ortete der Jungtrainer „viele Faktoren“. Einer davon war Brenden Aaronson, den er erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel auf die Ersatzbank gesetzt hatte.