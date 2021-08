Linzer FP-Stadtvize plant ein Verkehrskonzept

Auf die Initiative zugehen

Eine zweite Tiefgaragenausfahrt an der Unteren Donaulände konnte man bereits erwirken, aber ob die von vielen gewünschte Begegnungszone realisiert wird, steht noch in den Sternen. Doch nun wird zumindest die Politik aktiv, will FP-Stadtvize Markus Hein auf die Initiative zugehen: „Ich werde das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen, weil ich glaube, dass ein Bürgerbeteiligungsverfahren ähnlich dem am Weißdornweg sinnvoll wäre. Allerdings werden wir uns nicht auf eine Straße beschränken, wir müssen das Ganze größer denken.“