Strafe für Messerattacke auf 14 Jahre erhöht

Am 17. August 2020 hatte der damals 21-Jährige seine Ex-Freundin frühmorgens im Stiegenhaus ihres Wohnhauses abgepasst. Im Keller versetzte er ihr mit einem Klappmesser einen Stich in den Hals. Als das Opfer zu schreien begann, flüchtete er. Cobra-Beamte nahmen ihn wenig später in der Wohnung seines Vaters fest. Das Messer lag, entsorgt vom Vater des Angeklagten, in der Traun. Motiv der Attacke dürfte die Trennung des Paares - es gibt ein gemeinsames Kind, die Frau war mit einem zweiten schwanger - gewesen sein. Zudem hatte sie eine neue Beziehung.