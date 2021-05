Ex-Freundin Messer in Hals gerammt: 13 Jahre Haft

13 Jahre Haft - so lautet das Urteil gegen einen 22-Jährigen, der seiner Ex-Freundin ein Messer in den Hals gerammt hatte. Die Geschworenen stimmten am Dienstagnachmittag in Wels (Oberösterreich) mit fünf zu drei Stimmen für den Mordversuch. Der Verteidiger hatte auf versuchten Totschlag plädiert, sein Mandant hatte sich auch in diesem Sinne schuldig bekannt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte und der Staatsanwalt nahmen sich Bedenkzeit.