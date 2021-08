Aufgriffszahlen weiter hoch: 700 in einer Woche

Wieder gibt es einen neuen Höchststand bei den Aufgriffen zu verzeichnen: Mehr als 700 Flüchtlinge sind in der Vorwoche im Burgenland aufgegriffen worden, mehr als 600 davon stellten Asylanträge. Ein Teil der Migranten wurde zurückgewiesen. Hotspots sind weiterhin die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf.