Kritik an Bidens Afghanistan-Politik wird lauter

„Psychologische“ Wirkung des Truppenabzugs ignoriert

Ignoriert habe Biden die „psychologische“ Wirkung, die der vollständige US-Truppenabzug in Afghanistan habe, kritisiert der Afghanistan-Experte Andrew Wilder vom US Institute of Peace. Der Abzug habe in Afghanistan eine Atmosphäre geschaffen, in der ein Sieg der Taliban „unausweichlich“ erscheine. Dies habe den Kampfgeist der Afghanen beschädigt.