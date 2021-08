Machtwechsel: Menschen fliehen in Massen aus Kabul

Während in Kabul eine Machtübergabe an die islamistischen Taliban bevorsteht und westliche Staaten beginnen, ihre Botschaftsmitarbeiter außer Landes zu bringen, flüchten zahlreiche Zivilisten aus der afghanischen Hauptstadt. In sozialen Medien kursieren Bilder von langen Autokolonnen, die die Stadt verlassen. Erste Länder haben zugesagt, Flüchtlinge aufzunehmen. Angesicht der erwarteten Fluchtbewegung drängt die EU-Kommission auf eine schnelle Einigung bei der europäischen Flüchtlingspolitik.