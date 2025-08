Slowakei: Nacktwanderer schockt Frauen im Wald

Nacktwandern auch in Österreich Trend

Es klingt zunächst befremdlich: Wandern ohne Kleidung – bis auf Schuhe oder Kopfbedeckungen. Doch in einigen Regionen Europas ist das Nacktwandern bereits etabliert – so auch in Österreich. In Kärnten gibt es seit den 1980er Jahren den ersten Nacktwanderweg. Nahe dem Gösselsdorfer See ist das bekleidungsfreie Wandern beim Pilzesammeln oder Beerenpflücken üblich. Außerdem findet seit zwei Jahrzehnten die „Internationale Nacktwanderwoche“ in den österreichischen Bergen statt, die immer mehr Anhänger gewinnt.