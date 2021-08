Nun droht Afghanistan Rückfall ins Mittelalter

Taliban zerren „Diebe“ an Stricken um den Hals durch Herat

Verstörende Szenen spielen sich auch in der Stadt Herat ab, die vor Kurzem an die Islamisten fiel: Auf Twitter kursieren Fotos und Videos, auf denen zu sehen ist, wie die Taliban mutmaßliche Diebe mit geschwärzten Gesichtern an Stricken um den Hals durch die Straßen ziehen - unter dem Jubel der Umstehenden. Ein Vorgeschmack darauf, was blüht, sollten die Islamisten tatsächlich wieder die Macht im Land übernehmen.