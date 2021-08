Mädchen (14) von Auto erfasst und schwer verletzt

Die 14-Jährige aus dem Bezirk Schärding wollte am Samstag um 18.55 Uhr gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Freundin die B137 in Kallham zum dort stattfindenden Kirtag überqueren. Eine Pkw-Lenkerin, die sich auf der B137 auf dem Linksabbiegestreifen eingereiht hatte, hielt ihr Fahrzeug an, um den Mädchen dies zu ermöglichen.