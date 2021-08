Die Chinesen der Antike im Römermuseum Teurnia

Der Besucher kommt am Gipfel des Holzer Berg genannten Hügels an, und findet sich sofort an einem Kraftort wieder, der zwischen Pfarrkirche, Pfarrhof und „Römerstadl“ in eine einzigartig idyllische Landschaft eingebettet ist. Im dreistöckigen „Römerstadl“ – ein Kernstück des Römermuseums – gibt es Einblicke in Politik, Philosophie, Gesellschaft und Religion der „Chinesen der Antike“. „Man kann die Römer als solche bezeichnen, weil sie von der griechischen Mythologie bis hin zum uralten Maurerhandwerk vieles übernommen, aber auch einiges verbessert haben“, so Ferdinand Kargl, der seit 26 Jahren im Museum arbeitet.