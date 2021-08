Für Salzburger lebt die Chance auf Königsliga

„Man kann von Peter so viel lernen“

Ein paar Brocken Ungarisch hat der 51-Jährige schon gelernt. „Aber Sportdirektor Tamas Hajnal, der lange in Deutschland gespielt hat, spricht perfekt Deutsch. Ansonsten kommunizieren wir in Englisch. Da hilft mir meine Zeit in Schottland“, betonte der Ex-Legionär. Der dankbar ist, den Weg mit Stöger gehen zu dürfen. „Man kann von Peter so viel lernen, ich bin froh, dass ich das mitnehmen darf.“