Mikl-Leitner: „Danke an unsere Vereine“

Geehrt werden alle Award-Gewinner im Rahmen eines Festaktes am 13. November im Regierungsviertel in St. Pölten. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird selbstverständlich mit dabei sein. Sie findet lobende Worte für die Herzensmensch-Aktion: „Die vielen engagierten Einzelpersonen, Vereine und Gemeinden haben es verdient, für ihre Arbeit gewürdigt zu werden.“ Und „Krone“-Niederösterreich-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky ergänzt: „Noch rasch nominieren! Letzte Einsendungen sind am 16. August noch möglich.“