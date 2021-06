Die „Krone“ sucht den Herzensmensch

Herzensmenschen nominieren

Nominieren Sie gleich hier Ihren Liebling. Mit der Nominierung stimmen Sie zu, dass Sie Kontaktdaten des Nominierten der „Krone“ übermitteln dürfen. Also: Motivieren Sie, nominieren Sie! Die „Krone“-Leserfamilie wird dabei natürlich aus erster Hand informiert. Insgesamt werden attraktive und individuelle Sachpreise im Gesamtwert von 50.000 Euro ausgelobt. Einsendungen ab sofort per Post an: Service Freiwillige, „Krone Herzensmensch“, Schlossplatz 1, 3452 Atzenbrugg oder gleich im Formular unten. Einsendeschluss ist der 16. August.