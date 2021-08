Luxuswagen in Bach: Insassen zunächst unauffindbar

Um 7.45 Uhr wurde bei der Polizei angezeigt, dass in einem Bachbett neben dem Wanderweg Richtung Weißenbachalm (Gemeindegebiet Eben) ein Pkw auf dem Dach liegt. Die Feuerwehren Jenbach und Eben sowie der ÖAMTC führten am Freitag die Bergungsarbeiten durch. Der Unfall selbst dürfte bereits in den Abendstunden des Vortages passiert sein. Aus noch unbekannter Ursache war offenbar ein Deutscher (30) von der Straße abgekommen und mit seinem Beifahrer (26) mehrere Meter in das dortige Bachbett gestürzt.