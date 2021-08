Großbrand in Mieders: Polizei fasste 57-Jährigen

Der Mann gab in Befragungen an, dass er am Abend des 27. Juli vor dem Brandobjekt einen Grill angeheizt habe, wobei es zu einem Funkenflug gekommen sei. Dadurch habe ein Holzstadel und in der Folge das ehemalige Hotel Feuer gefangen. Der Mann wird auf freiem Fuß wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.