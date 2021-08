Polizei spürt vermisstes Mädchen (6) in Feld auf

Mithilfe von Infrarot-Aufnahmen, die die Besatzung des Hubschraubers an die Zentrale am Boden übermittelte, konnten die Retter das vermisste Mädchen schließlich orten - es lag seelenruhig schlafend in einem Feld. „Hier ist der Moment, an dem ein Polizeihubschrauber nachts ein vermisstes 6-jähriges Kind ausfindig macht“, schrieb die Polizei der Region auf Twitter (siehe unten).