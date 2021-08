Bushaltestelle in Penk wird endlich gebaut

Wieder ein schöner Erfolg für die „Krone“-Aktion „Sicherer Schulweg“: Der lange Kampf um eine Bushaltestelle in Penk hat sich bezahlt gemacht. In den nächsten Tagen startet die Gemeinde Reißeck mit den Bauarbeiten an der Mölltalstraße. Bis zum Schulbeginn soll die neue Haltestelle für die Kinder fertiggestellt sein.