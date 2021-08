KTM: „Wir haben die Vision, Weltmeister zu werden“

Sesam öffne dich! Dort, wo sonst kein Fremder Zutritt hat, durfte die „Krone“ einen Blick hineinwerfen: in die heiligen Hallen des MotoGP-Werks von KTM in Munderfing. Der Rennstall hat sich über die letzten Jahre in der Königsklasse etabliert. Nun will das Team am Sonntag den Heimsieg aus dem Vorjahr (durch Miguel Oliveira) in Spielberg wiederholen. Teamchef Pit Beirer ist beim MotoGP-Projekt von KTM von Start weg dabei, stellte sich vorm Grand Prix den „Krone“-Fragen.