Wahlkämpfend wagt Landes-SPÖ nun den „Gipfelsturm“

Nicht nur ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer zieht es dieser Tage in die heimatlichen Berge, auch beim SPÖ-Wahlkampfmanager Georg Brockmeyer ist das so. Vor der Ennser Hütte (auf 1295 m Seehöhe) ließ er die drei Plakate aufbauen, mit denen Parteichefin Birgit Gerstorfer ab 16. August (sechs Wochen vor der Landtagswahl am 26. September) für rote Kernthemen trommelt: Pflege, Bildung, Arbeitsplätze. Dies mit echten Mitdarstellern, etwa einer Krankenpflegerin aus dem KUK in Linz und Gerstorfers Enkeltochter. 1500 Großflächenplakate mit diesen Sujets sind geplant, später wird dann noch eine zweite Plakatwelle folgen.