Knapp 770 Tonnen Müll landen auf den Autobahnen

Dieser Trend macht traurig: Das Müllaufkommen entlang der heimischen Autobahnen ist in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen. Alleine in Kärnten sind im Vorjahr 769 Tonnen Müll an den Autobahnen angefallen. Die Entsorgungskosten beliefen sich auf mehr als 1,2 Millionen Euro. Besonders teuer sind da illegale Müllablagerungen - von Kühlschränken bis hin zu Bauschutt wird gerne der Unrat einfach irgendwo abgeladen.