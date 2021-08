Melissa McCarthy: Harry war unsicher wegen Cameo

Während Meghan in dem Video in einem weißen Shirt in einem supercleanen, mediterran gestalteten Raum an einem riesigen Schreibtisch mit weißen Accessoires und Familienfotos vorm Laptop sitzt, präsentiert sich McCarthy in einem Blumenkleid mit weißen Handschuhen, Perlenkette, Blumen-Hütchen am Kopf und einer Teetasse in der Hand.