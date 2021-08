Ersthelfer waren bei Motorradunfall einfach top

Zeugen kehrten um

Die nachkommenden Fahrzeuglenker zeichneten sich durch ihre hervorragende Hilfsbereitschaft aus. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt kam als Erster an der Unfallstelle vorbei, seine Beifahrerin bemerkte im letzten Moment, dass sich am Böschungsgrund jemand bewegt. Sie kehrten um, setzten die Rettungskette in Gang und verständigten auch den Sohn des Lenkers. Als Zweiter kam ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt dazu.