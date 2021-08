Beachvolleyball ist Entertainment

„Beachvolleyball ist faszinierend“

Eine zentrale Rolle in der neuen Podcastfolge spielt selbstverständlich die Sportart Beachvolleyball. „Mich hat immer schon fasziniert, dass es eine neue Form des Sportentertainments ist und kein klassischer Quiet Sport“, verrät Jagerhofer. Darüber hinaus erfährt man, inwiefern seine Beachvolley-Großveranstaltung in neuem Gewand an den Wörthersee zurückkehren könnte.