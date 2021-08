Seit einem Jahr kämpfen sie gegen den Diktator

„In der Nacht zum 11. August wurde Swetlana Tichanowskaja gezwungen, Belarus zu verlassen. Veronika Zepkalo war schon am Tag der Wahl zu ihrer Familie nach Moskau gereist und stimmte dort in der Botschaft ab. Maria Kolesnikowa beschloss zu bleiben - koste es, was es wolle. Seit dem 8. September 2020 sitzt sie im Gefängnis. Ihr drohen bis zu zwölf Jahre Haft“, schreibt die Expertin Alice Bota in ihrem Buch „Die Frauen von Belarus“. Vor Kurzem hat ihr Prozess begonnen. Zu dem sie lachend und tanzend erschien. Wahrhaftig mutige Menschen.