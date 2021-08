„Lukaschenko-Regime als Terror-Staat deklarieren!“

Bei allem Zukunftsoptimismus steht es derzeit aber schlecht. Die Zwangslandung eines kommerziellen Flugs von Athen nach Vilnius, um einen oppositionellen Blogger und dessen Freundin zu verhaften, hatte die Welt erschüttert. Anfang der Woche dann der grausige Fund in einem Wald in Kiew: die Leiche eines in die Ukraine geflüchteten Weißrussen, erhängt auf einem Baum. Inzwischen muss eine weißrussische Sportlerin in Europa um Asyl ansuchen. Ihr einziges Vergehen: nicht in einer olympischen Disziplin antreten zu wollen, für die sie nicht trainiert hatte. Veronika Zepkalo findet klare Worte: „Das Lukaschenko-Regime hat alle Merkmale eines Terror-Staats. Flüge entführen, Menschen in Weißrussland ohne Konsequenzen ermorden, Menschen außerhalb Weißrusslands ermorden, Bürger aus dem Land drängen, uns zur Flucht zwingen - das sind alles Zeichen eines terroristischen Staats und einer terroristischen Regierung. Daher bitten wir europäische Länder und Österreich, das Regime öffentlich als ein terroristisches zu deklarieren.“