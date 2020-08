Tichanowskaja: Dramatische Botschaft aus dem Exil

NGO prangert „offensichtlichen Wahlbetrug“ an

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) kritisierte indes in einer Aussendung am Dienstag den „offensichtlichen Wahlbetrug, das gewaltsame Vorgehen der Polizei sowie Dutzende Verhaftungen von Regimekritikern aufs Schärfste“. „Die Menschen in Weißrussland wollen nicht länger betrogen werden. Sie stellen sich der Wahlfälschung von Lukaschenko entgegen, auch wenn sie sich damit in große Gefahr begeben. Die Gewalt des Regimes gegen friedliche Demonstrierende muss sofort gestoppt, alle politischen Gefangenen müssen umgehend und bedingungslos freigelassen werden“, erklärte Edgar Lamm, Vorsitzender der IGFM.