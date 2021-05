Lukaschenko schafft mit Entführung Präzedenzfall

Die jüngsten Ereignisse sind fatal: vergiftete russische Ex-Agenten in England, Morde an dem Journalisten Jamal Khashoggi in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul (als exterritoriale Botschaft hatte das NATO-Land Türkei dazu keinen Zugang) und iranische Dissidenten in der Türkei und den Niederlanden. Mutmaßlich oder tatsächlich dafür verantwortlich: die herrschenden Autokraten der Herkunftsländer.