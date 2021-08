Italien bekommt eigene Agentur für Cybersicherheit

Die Regierung von Premier Mario Draghi will Italiens Cybersicherheit stärken. So entsteht die Nationale Agentur für Cybersicherheit (NCA), an deren Spitze der Informatik-Experte Roberto Baldoni stehen wird, unterstützt von bis zu 300 Informatikern. Das Gesetz zur Schaffung der Agentur ist bereits diese Woche einstimmig von der Abgeordnetenkammer verabschiedet worden und kann nach dem Grünen Licht des Senats in den nächsten Tagen in Kraft treten. Italien hat in Sachen Cybersicherheit Nachholbedarf: „95 Prozent der Server der öffentlichen Verwaltung sind gefährdet“, warnte Staatssekretär Franco Gabrielli.