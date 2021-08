Corona: Cyberattacke auf Roms Impf-Buchungsportal

In der italienischen Region Latium mit der Hauptstadt Rom haben die Behörden am Sonntag einen schweren Hackerangriff auf das IT-System für die Impfanmeldungen gemeldet. Der Angriff wurde vom Ausland, vermutlich aus Deutschland, ausgeführt. Die Hacker forderten Lösegeld als Gegenleistung für das Passwort zur Entschlüsselung der Daten. Das Lösegeld solle in Bitcoins gezahlt werden, teilten die Behörden im Latium mit.