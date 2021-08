Nach UNESCO-Auszeichnung: Gmundner mit neuem Logo

Gespräche mit der Stadt laufen

Auch auf der Suche nach einer Lösung für die Umwidmung des aktuellen Firmenstandorts zu Wohnungen, die Suche nach einer Verkaufsfläche samt Schaubetrieb in der Innenstadt, sowie für den Umzug der Manufaktur an einen neuen Platz in Gmunden ist man mit der Stadt nun auf einem guten Weg. „Wir haben auf beiden Seiten Arbeitsgruppen“, so Friesacher.